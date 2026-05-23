Deputado federal Nikolas Ferreira palestra em evento na Capital neste sábado

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é um dos convidados da 15ª edição da Know How Experience, que está acontecendo em Campo Grande. O parlamentar irá palestrar hoje (23), com o tema “Comunicação para Liderança”.

Nikolas vai falar sobre como a comunicação estratégica se tornou habilidade essencial para líderes que buscam inspirar equipes, gerar autoridade e fortalecer cultura organizacional em um cenário de alta competitividade.

Eleito para a Câmara dos Deputados em 2022, Nikolas Ferreira assumiu o mandato em 2023 e ganhou projeção nacional pelo alcance digital e pela atuação no debate público.

Sobre o evento

A Know How Experience é uma plataforma de conteúdo e networking voltada a empresários, gestores e profissionais. Em sua 15ª edição, a imersão reúne nomes importantes dos temas de liderança, influência, mentalidade e negócios.

O objetivo é entregar conteúdo prático, conexões estratégicas e provocações que gerem ação e transformação nos participantes.