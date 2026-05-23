Homem é preso em Ponta Porã ao apresentar documentos falsos para cursar medicina no Paraguai

Um homem foi preso nesta sexta-feira (22) em Ponta Porã após apresentar documentos escolares supostamente falsificados em um cartório localizado na Avenida Brasil. O material seria utilizado para ingresso em um curso de medicina no Paraguai.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe de investigação da 1ª Delegacia foi acionada por funcionários do cartório após suspeitas sobre a autenticidade dos documentos apresentados para apostilamento. Entre os papéis entregues estavam um certificado de conclusão e um histórico escolar em nome do suspeito.

Durante a conferência, os investigadores identificaram divergências nos nomes e inconsistências relacionadas aos selos presentes na documentação. Após consultas realizadas junto ao Tribunal de Justiça de Goiás e à instituição de ensino mencionada, foi constatado que o selo eletrônico utilizado pertencia a outra pessoa e que não existia qualquer registro escolar vinculado ao investigado.

A escola também informou que nunca ofereceu ensino na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) e que atua em período integral desde 2017, o que reforçou as suspeitas de fraude.

Além disso, a polícia encontrou indícios de falsificação nos selos tanto do cartório quanto da Secretaria de Educação de Goiás.

Diante das irregularidades constatadas, o homem recebeu voz de prisão por falsificação de documentos e foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

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