Inmet emite alerta e MS terá sábado de instabilidade com risco de tempestades e risco de granizo

O sábado (23) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com céu encoberto e alerta de tempestades emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para grande parte do Estado. Há previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo, além de períodos de abertura de sol entre nuvens.

O alerta laranja do Inmet começou à meia-noite deste sábado e segue até as 9h de domingo (24). O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a até 100 mm ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h. Também há risco de cortes de energia, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

As regiões leste e sudeste estão entre as mais afetadas, incluindo municípios como Água Clara, Anaurilândia, Bataguassu, Campo Grande, Inocência, Nova Andradina, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante e Três Lagoas, entre outros.

O Inmet também emitiu alerta amarelo para outras áreas do Estado, com previsão de chuva de 20 a 30 mm por hora, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. Entre os municípios sob atenção estão Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Amambai, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Maracaju, Naviraí, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas variam conforme a região. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 15°C e a máxima de 23°C. No Pantanal, Corumbá e Aquidauana ficam entre 15°C e 23°C. Porto Murtinho terá um dia mais frio, com mínima de 14°C e máxima de 18°C.

No sul do Estado, Dourados registra mínima de 14°C e máxima de 21°C, enquanto Ponta Porã varia entre 12°C e 16°C. No leste, Três Lagoas pode chegar a 26°C. Já no norte, Coxim e Camapuã podem atingir até 28°C.

A recomendação das autoridades é de atenção redobrada durante o período de instabilidade, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e ventos fortes.