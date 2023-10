Denúncia de maus-tratos a animais leva polícia civil descobrir depósito de drogas em Dourados

Nas primeiras horas da última sexta-feira (6), na cidade de Dourados, a Seção de Investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados foi acionada após receber informações preocupantes sobre um filhote de pitbull que estava vivendo em condições degradantes em uma residência abandonada na Vila Caiman.

O filhote de pitbull, cuja perna estava quebrada, não tinha acesso à comida e água, o que levantou sérias preocupações sobre seu bem-estar. A equipe policial se mobilizou imediatamente para identificar o proprietário da casa e do cachorro. Com sucesso, o proprietário foi identificado como um homem de 26 anos.

Os policiais procuraram estabelecer contato com o responsável, com o objetivo de verificar a situação do animal e garantir que ele estivesse sendo tratado adequadamente. Infelizmente, o homem se recusou a cooperar e acompanhar a equipe até a residência.

O desfecho ocorreu quando o suposto proprietário foi avistado chegando ao local com um pacote de ração para tentar disfarçar a situação. Com base nessa evidência, a equipe decidiu entrar na residência, confirmando suas suspeitas de maus-tratos.

Dentro da casa, a situação tomou outro rumo. Além do filhote de pitbull em sofrimento, os investigadores descobriram uma panela de pressão cheia de maconha na cozinha da residência. Logo se tornou evidente que o animal não era apenas maltratado, mas também usado para proteger um esconderijo de drogas.

Apreensão

A busca na residência revelou um quadro alarmante. Em um armário, os policiais encontraram um saco preto contendo pacotes de maconha, totalizando cerca de 4,3kg da droga. Em um antigo desktop de computador, havia uma sacola contendo aproximadamente 1,3kg de cocaína. Diante das provas contundentes, o homem foi detido e conduzido à 2ª Delegacia de Polícia de Dourados para enfrentar os procedimentos criminais pertinentes. Ele foi autuado por tráfico de drogas e maus-tratos a um animal doméstico.

Resgate do Cachorro

Felizmente, o filhote de pitbull foi resgatado e encaminhado a um veterinário para tratar de sua perna quebrada. Posteriormente, ele foi entregue a uma instituição que se dedica ao cuidado de animais em situação de abandono, onde poderá receber os cuidados necessários.

Com informações da Depac

Leia mais: