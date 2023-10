Bioparque Pantanal funciona em horário especial nesse feriado

O maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal, estará de portas abertas em horário especial no feriado prolongado de 11 e 12 de outubro, quando é celebrado o aniversário de criação de Mato Grosso do Sul e o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

As visitas ao Bioparque Pantanal são agendadas exclusivamente pelo site oficial do local ( bioparquepantanal.ms.gov.br ). Nos feriados, o ponto turístico abre as portas para os visitantes das 8h30 às 14h30, com último horário de entrada às 13h30.

Com mais de cinco milhões de litros de água, e aproximadamente 40 mil animais e entrada gratuita, o Bioparque Pantanal é uma excelente opção de passeio. Com 21 mil metros quadrados de área construída, o local vai além da contemplação e oferece ao visitante um verdadeiro mergulho no conhecimento.

Além de desfrutar das belezas dos tanques do circuito de aquários, os visitantes poderão se conectar com a natureza ao ar livre, na Passarela de Contemplação e desfrutar de uma exposição voltada à primavera, no Encantador Reino das Flores. O Bioparque Pantanal abre para visitação de terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Já nos feriados, o local recebe os visitantes das 8h30 às 14h30. As visitas devem ser previamente agendadas e a entrada é gratuita.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

Leia mais: