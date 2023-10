Policiais encontram 250 kg de maconha em veículo com placas falsificadas na MS-295

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram 250 quilos de maconha, sendo transportados em um GM Classic com placas falsificadas, na MS-295, em Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande. O condutor do carro fugiu durante a ação policial.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando o condutor do carro entrou de forma brusca em uma estrada vicinal. Durante acompanhamento o motorista abandonou o veículo e fugiu em meio a uma mata.

Os policiais realizaram diligências na região, mas ninguém foi localizado. No interior do veículo, foram encontrados diversos fardos de maconha, que após a pesagem totalizaram 250 quilos do entorpecente.

Em checagem das placas afixadas no veículo, os policiais constataram que as identificações eram falsas e que foram adulteradas. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 510 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.