Curso de Prevenção de Perdas acontece em agosto

De 21 a 25 de agosto acontece o Super Curso Preparatório para Fiscais e Agentes de Prevenção de Perdas, pela plataforma Zoom, com carga horária de 20 horas. O curso traz uma atuação mais estratégica, inserindo gestores e equipe ao negócio, agregando valor pela atuação em outras linhas de Perdas existentes, de forma a proteger e potencializar os lucros, a partir de ações que minimizem as perdas.

O curso é indicado para profissionais de Prevenção de Perdas, Segurança, operações, logística, empresas de soluções e aqueles que tenham o interesse em conhecer ou aprimorar novos conceitos e metodologias sobre esse importante tema.

A plataforma do curso online e ao vivo permite ao aluno interação com o professor e outros alunos durante toda a aula. Os professores são Gabriel Cunha, Marcos Altemari, Jorge Custódio, Gernaldo Gomes e Carlos Eduardo Santos.

