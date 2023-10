Estado tem mais de 11 concursos previstos e especialistas destacam importância da preparação

Ministério de Gestão e Inovação anunciou novos concursos com salários entre R$ 16 mil a R$ 21 mil

Para aqueles que buscam seguir carreiras por meio de concurso público, 2023 pode ser o ano para conseguir aprovação em diversas áreas de atuação, isso porque Mato Grosso do Sul conta com cerca de 11 editais publicados, autorizados e aguardando autorização. Além disso, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou a autorização de 3.026 vagas no serviço público, destas, 2.480 oportunidades por meio de concursos públicos.

Em Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Dourados, está com 375 vagas nos mais diversos cargos, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, também conta com diversos cargos. Além destes, a maior expectativa fica por conta dos editais que estão na iminência da publicação, um deles é o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), conforme o anúncio, serão ofertadas 99 vagas para a carreira de fiscalização e gestão ambiental, deste total, 61 serão para nível superior e 38 para nível médio, distribuídas da seguinte forma: fiscal ambiental: 40 vagas; analista ambiental: 21 vagas; técnico ambiental: 10 vagas; técnico em serviços ambientais: 23 vagas; e guarda parque: 5 vagas.

O jornal O Estado conversou com o coordenador do Centro de Estudos Mandetta Easy, professor Márcio Lopes, que citou mais alguns concursos que seguem com grande demanda de interessados, sendo um deles o novo concurso PC MS (Polícia Civil do Mato Grosso do Sul), que deve ocorrer em breve, com a oferta de 400 vagas para o cargo de investigador.

Ele aponta que o primeiro passo para realizar um concurso é procurar um preparatório. “Há a opção de curso presencial e on-line ao vivo, ou todo na modalidade on-line. É necessário um material atualizado com aulas atualizadas e específicas para aquele concurso que você busca a aprovação”, afirmou Márcio Lopes.

A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul definiu o Instituto AOCP como banca organizadora do primeiro concurso destinado ao preenchimento do quadro de servidores do órgão. O certame ofertará vagas em cargos efetivos para a carreira de técnico-administrativo da Defensoria. O concurso é inédito, portanto todos os cargos podem ser oferecidos. Este concurso deve ser publicado a qualquer momento.

Além disso, o concurso Funsau MS para o quadro de pessoal da Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul será aberto. O certame para provimento de 279 vagas foi autorizado! As vagas do concurso Funsau MS para a carreira de gestão de serviços hospitalares serão oportunidades em cargos que exigem níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior.

O próximo edital do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul será destinado ao provimento dos cargos de auditor estadual de controle externo, de analista de gestão institucional e de técnico de gestão institucional. A remuneração inicial pode passar dos R$ 10 mil. O concurso possui comissão formada e regulamento publicado. A expectativa é que em breve a banca organizadora seja divulgada.

O concurso MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), está com comissão formada para um novo edital, desde abril deste ano. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul vai ofertar oportunidades para o cargo técnico I MPTE-201, nível médio. A remuneração inicial do cargo é de R$ 2.607,96, sem contar os benefícios.

Está formada comissão organizadora do concurso público da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul. O edital deve ofertar 30 vagas para analistas de tecnologia da informação.

Reposição do quadro de servidores

Além dos concursos regionais, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou, na manhã de ontem (18), a autorização de mais de 3 mil novos concursos públicos, sendo 2.480 vagas para novas seleções e 546 nomeações em concursos já realizados. Serão 22 órgãos contemplados, entre eles o Banco Central, Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Tesouro Nacional e algumas agências reguladoras. O destaque de maiores oportunidades será oferecido no certame do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A ministra estima que o impacto fiscal será de R$ 546 milhões. A maior remuneração é entre R$ 16 mil a 21 mil. Segundo a ministra, foram perdidos, desde 2017, cerca de 80 mil servidores civis na administração pública federal porque não houve reposição de quadros. De acordo com o ministério, entre 2017 e 2023, a área social perdeu 15,7% da força de trabalho, em contraste com o período de 2002 a 2016, quando o número de servidores no setor aumentou 27%.

Por – Camila Farias

