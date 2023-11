PRF participa de Campanha de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Com a abordagem de motoristas, entrega de material educativo e orientações sobre como combater este crime a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul participou da semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Alusivo ao dia 30 de julho, instituído como o Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, em apoio a Defensoria Pública, policiais rodoviários federais e servidores dos Órgãos de Direitos Humanos realizaram blitz de conscientização do tema. Em apoio a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, ações de conscientização foram realizadas em diversas cidades.

As ações são realizadas em Corumbá, na divisa com a Bolívia, em Campo Grande, Porto Murtinho e Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, áreas onde são observados maiores indícios deste tipo de crime. Dessa forma, a PRF procura mapear pontos críticos nas rodovias federais onde esses crimes possam ocorrer e realiza o reforço da fiscalização de forma a reprimir tais práticas. A PRF também está presente de forma educativa, procurando conscientizar a população sobre os riscos que podem estar por trás de propostas atraentes, mas que, de fato, se tratam de aliciamento. Também realiza a conscientização quanto a importância da denúncia ao presenciar essas práticas.

O dia 30 de julho foi instituído pela Assembleia-Geral da ONU como o Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. No Brasil, a Lei nº 13.344/2016 estabeleceu, na mesma data, o Dia Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas.

