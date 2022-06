Criança morre após cair do 11º andar de prédio; pai é preso

Uma criança de seis anos morreu ao cair do 11º andar de um prédio na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, durante a madrugada deste sábado (11). A ocorrência foi atendida por policiais militares.

Segundo investigação, a menina ficou desesperada após acordar e ver que estava sozinha. Foi quando começou a gritar por socorro na sacada do apartamento, momento em que caiu do 11º andar.

Ainda de acordo com a polícia, a criança caiu no piso superior do estacionamento do prédio, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O pai da criança, um comerciante de 36 anos, teria saído, durante a madrugada, para levar sua namorada para casa. Foi durante esse período que ocorreu a tragédia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, o pai foi preso por abandono de menor. A morte da menina foi constatada por uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi encaminhado à audiência de custódia.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) do município, após a Polícia Militar atender à ocorrência da queda no local, por volta das 3h45min.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.