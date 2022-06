1ª Festa da Padroeira Imaculado Coração de Maria

A Paróquia Imaculado Coração de Maria, realiza a 1º Festa da Padroeira Imaculado Coração de Maria, começa no próximo dia (17) sexta- feira e segue até o dia (26) domingo, na Av. Hiroshima, 1233, Carandá Bosque.

Com missas diárias, bençãos, novena do Imaculado Coração de Maria e quermesse com comidas típicas, a festa religiosa segue por dez dias, com diversas atrações musicais e artesanatos também.

O Pároco, Padre Carlos Alberto Pereira, disse o quanto está feliz com os preparativos e toda animação da equipe de trabalho. “Com programação religiosa, shows musicais com diversos cantores e grupos da capital, além de barracas com comidas típicas de festa junina preparada por nossa equipe, faremos uma linda festa religiosa, com muitos atrativos”.

“Ainda no dia 18, faremos uma carreata pelo bairro com um terço que será solto ao céu, está marcado para ás 9h e no dia 25 será o dia da coroação de Maria com o Arcebispo Dom Vitório”, disse.

Para o Encerramento, está na programação uma missa em Ação de Graças, quadrilha e show pirotécnico silencioso com diversas cores e brilho.

Serviço: A 1ºFesta da Padroeira Imaculado Coração de Maria, começa no próximo dia (17) sexta- feira e segue até o dia (26) domingo, na Av. Hiroshima, 1233, Carandá Bosque. com missa às 19h e logo depois quermesse e shows.