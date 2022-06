É descartado primeiro caso suspeito de varíola dos macacos em MS

Em exame concluído nesta sexta-feira (10), foi descartado o diagnóstico de varíola dos macacos em paciente internado na Santa Casa de Corumbá. O adolescente de 16 anos procurou atendimento médico no dia 30 de maio e segue internado desde então.

O jovem é residente da cidade boliviana Porto Quijarro, mas fez os primeiros atendimentos em Santa Cruz de La Sierra. O paciente fez uso do medicamento carbamazepina e, desde então, relata que após quatro dias da troca de marca do remédio, começou a perceber lesões avermelhadas pelo corpo, espalhando pela boca e pela região genital.

Segundo secretaria de Saúde de Corumbá, ele está bem e aguarda resultado de outros exames para conclusão do diagnóstico.

É confirmado o 2º caso de varíola dos macacos no Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou o segundo caso de varíola dos macacos no Brasil. Trata-se de um homem de 29 anos que viajou à Europa e está isolado em sua casa em Vinhedo, interior de São Paulo.

O caso é considerado importado, já que o paciente tem histórico de viagem para Portugal e Espanha e teve os sintomas e as primeiras lesões na pele ainda na Europa. O resultado positivo só foi confirmado por um laboratório espanhol após o desembarque no Brasil, ocorrido no dia 8 de junho.

O que é a varíola dos macacos?

É uma zoonose viral, isto é, uma doença infecciosa que passa de animais para humanos, causada pelo vírus de mesmo nome (varíola dos macacos). Este vírus é membro da família de Orthopoxvirus, a mesma do vírus da varíola, doença já erradicada entre os seres humanos.

O Monkeypox virus, embora seja conhecido por causar a “varíola do macaco” ou “varíola símia”, é um vírus que infecta roedores na África, e macacos são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o homem. A infecção possui sintomas bem similares à varíola humana, porém com baixas taxas de transmissão e de letalidade.

