Corumbá: Inscrições para Concurso de Andores de São João terminam quarta-feira

As inscrições para o Concurso de Andores de São João 2022, que acontecem em Corumbá, foram prorrogadas até a próxima quarta-feira (15). O prazo originalmente terminaria na última sexta-feira (10).

Os andores concorrentes ficarão expostos para a votação popular e avaliação da comissão julgadora, no pátio da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária.

Segundo o Edital 010/2022, pode participar do Concurso qualquer pessoa residente em Corumbá, exceto funcionários da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá ou parentes dos mesmos em até segundo grau.

No ato da inscrição, os participantes deverão informar em qual das duas categorias se encaixa o andor, são elas: Tradicional e Pluralidade.

Na categoria Tradicional, devem ser mantidas as cores tradicionais (vermelho e branco), bem como adornos que remontem à tradição decorativa dos andores desde sua origem; serão aceitos apenas andores com imagens sacras e que não contem com utilização de aparatos tecnológicos/eletrônicos.

Na categoria Pluralidade os andores devem trazer temas, recortes da atualidade, sendo possível alteração das cores tradicionais e/ou elementos decorativos para adorno do andor que difiram da disposição estética tradicional.

Em cada categoria serão premiados os cinco primeiros colocados, com os seguintes valores: 1º lugar: R$ 1.000,00; 2º lugar: R$ 850,00; 3º lugar: R$ 750,00; 4º lugar: R$ 600,00 e 5º lugar: R$ 500,00. Os prêmios em dinheiro são pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do concurso.

Serviço: As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no MUHPAN (Museu de História do Pantanal), que fica na Ladeira José Bonifácio, nº 68, Porto Geral, das 08h às 11h30 e 14h às 16 horas.

O concurso acontece na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, que fica localizada na Praça da República, Centro, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Antônio João.