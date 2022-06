Lucas no São Paulo? Entenda o que dificulta a transferência

Revelado pelo São Paulo e atualmente no Tottenham, o atacante Lucas Moura nunca negou a desejo de retornar ao seu clube do coração. Uma possível negociação entre o clube paulista com o clube inglês animou o são paulino que fez campanha nas redes sociais. Entretanto, em entrevista, o atleta deu um banho de água fria no torcedor. Segundo o jogador, dificilmente o tricolor conseguirá arcar com os custos da operação nesta janela do meio do ano.

“Muito difícil, improvável. Não tive nenhuma conversa com clube, então provavelmente faço parte dos planos. Não só salário, mas a multa. O Tottenham não iria liberar, sei lá, hoje meu valor de mercado para comprar seriam 10 milhões de libras ou 15 milhões de libras, não sei se caberia na realidade do clube”, disse Lucas Moura, em entrevista ao “Bola da Vez”, da ESPN Brasil.

Recentemente, o Tottenham iniciou conversas com Richarlison, atacante do Everton, num acordo com de aproximadamente 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). A transferência agitou o mercado que viu a possibilidade de Lucas sair, já que teria mais disputa pela posição. Porém, Antonio Conte, o treinador do clube, já reforçou que espera o ex-são-paulino para próxima temporada.

Paralelamente, o São Paulo monitora a situação e se coloca como opção futura de destino, mas crê que isso seja mais possível do ponto de vista financeiro mais perto do final do contrato válido até junho de 2023, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. O Tricolor vive grave crise de caixa e precisará vender jogadores nesta janela de transferências.

Para o atleta, o ano de 2023 é ideal para seu retorno, haja vista o fim de seu contrato com o clube Inglês.

Em suas férias no Brasil, Lucas realizou visitas ao CT de Cotia e ao CT da Barra Funda. O jogador realizou palestras para os jogadores da base, assim como assistiu jogos do Sub-20.

O @LucasMoura7 está no CFA Laudo Natel para torcer pelo time Sub-20. Antes do jogo, ele também bateu um papo com a equipe juvenil. A casa é sua, Lucas! ❤️🤍🖤#MadeInCotia 🇾🇪 pic.twitter.com/AUue7ZQNvj — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 8, 2022

