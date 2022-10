Corumbá e Três Lagoas terão R$ 461 mil para saneamento

Para ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário Corumbá e Três Lagoas vão receber, juntas, R$ 461 mil para a continuidade de obras de saneamento básico. A primeira cidade vai receber R$ 354,4 mil e a segunda, R$ 106,6 mil.

Para Corumbá, já foram repassados, neste ano, R$ 474 mil para o prosseguimento de empreendimentos de saneamento básico. Por sua vez, Três Lagoas já teve acesso a R$ 772 mil para intervenções no setor.

No total, 15 cidades brasileiras vão receber, juntas, mais de R$ 14,6 milhões para a continuidade de obras de saneamento básico. São empreendimentos de saneamento integrado, esgotamento sanitário, abastecimento de água e manejo de águas pluviais, além da elaboração de estudos e projetos, em 10 estados das cinco regiões do País.

Os recursos serão destinados a municípios dos estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Roraima.