Lacre, conferência e entrega de urnas para 2º turno

Começaram a ser realizados nesta segunda-feira (17), o lacre, a conferência e entrega de urnas à seções eleitorais de Mato Grosso do Sul pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS). Na manhã de hoje aconteceu a conferência das 438 urnas da 53ª zona eleitoral de Campo Grande.

A cerimônia de transição, lacração e conferência das urnas e de entrega de materiais de seção e procedimentos de contingência para o 2º turno das Eleições de 2022 foi acompanhada pela juíza eleitoral Saskia Elisabeth Schwanz.

A conferência ocorre em todas as zonas conforme determinação do juiz eleitoral e o teste é feito na frente de qualquer pessoa que quiser assistir à verificação, em edital publicado pelo TRE-MS para o chamamento. Nesta segunda, foi realizada a demonstração ao Jornal Midiamax e todos os candidatos constavam na urna. ”

É importante esclarecer que na zerésima da urna essa demonstração aparece como teste de urna. Não é apagado e nem registrado como voto”, explicou Schwanz.

Também acompanhou a conferência o promotor de Justiça do MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) Humberto Lapa Ferri, que atua nessas eleições como promotor eleitoral.

“Nosso papel é mais no dia das eleições, de fiscalizar irregularidades e ajudar a Justiça Eleitoral. Mas como fiscais também acompanhamos, claro, os testes de urna”, esclareceu.