Campo Grande terá II Festival Caminhos do Tango

Campo Grande recebe entre os dias 3 e 6 de novembro, o II Festival Caminhos do Tango mas a partir d dia 26 de outubro, diversos eventos preparatórios já estão programados e o primeiro deles é o Café com Tango, no Sesc Cultura. Totalmente gratuito o Café com Tango será das 18h30 às 20h30 e será dedicado totalmente ao ritmo. “É uma oportunidade para respirar um pouco de tango e toda a cultura portenha e também dançar. Vamos ter um espaço para dançar ao ar livre, totalmente integrado com o café do Sesc Cultura”, afirma a organizadora do festival, Camilla Marques.

Neste ano, as duas noites de milongas serão com música ao vivo. A Orquestra Revoada Tangueira, formada exclusivamente para o festival, vai trazer uma seleção memorável de tangos.

Além do espetáculo de abertura, o festival terá mais de 12 horas de aula, duas noites de milongas com jantar e menu especial e shows dos casais convidados, além do “Tango na Rua”, evento aberto a todo o público e gratuito.

Já estão confirmados Vanessa Jardim e Mario Sergio, Paula Emerick e Juliano Andrade, Camilla Marques e Rafael Bittencourt, Débora Ambrosano e Luciano Paulino, além de Luciana Mayumi e Luciano Bastos.