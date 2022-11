Correios conclui a entrega das 6,8 milhões de provas do Enem 2022

Os Correios entregaram, nos últimos dias 13 e 20 de novembro, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O maior operador logístico do Governo Federal, mais uma vez, empregou toda sua expertise e realizou com sucesso a operação para entrega e coleta das provas em todo o país nesses dois fins de semana de realização do exame, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).

Foram um pouco mais de 45 mil malotes, contendo 6,8 milhões de provas, entregues em 12.062 pontos, em 1.747 municípios. Para isso, 4.608 veículos realizaram a parte da execução. Foram também utilizados, para voos de ida e volta do material, 24 aviões cargueiros. A ação contou com a participação de mais de 10 mil empregados dos Correios e foi concluída com êxito em todo o país.

A realização logística do Enem é considerada bastante complexa devido a sua capilaridade com distribuição de malotes em todo território nacional, utilizando diversos modais de transporte, além de envolver vários atores, como: segurança pública federal, estadual e municipal, consórcio aplicador e o próprio Inep.

Além da entrega das provas, os Correios são responsáveis pela coleta de todos os malotes com as folhas de respostas dos dois dias do exame. Em seguida, a estatal realiza a logística reversa de todo o material para as centrais de correção do consórcio aplicador. Todo o processo é feito com escolta militar.

A empresa tem o orgulho de participar dessa grandiosa operação, possibilitando aos candidatos do certame o acesso ao ensino superior e, consequentemente, o desenvolvimento dos indicadores educacionais brasileiros.

Enem 2022

Desde 2009, os Correios atuam na logística do exame nacional realizado pelo Inep e mantêm o padrão de 100% de qualidade na operação. Neste ano de 2022, a aplicação do Enem contou com uma complexa operação de recebimento, transferência, transporte de ida e reversa (da produção até os municípios de aplicação), além da entrega e coleta de malotes nos locais de aplicação, numa janela de 3 horas, com horário definido.

Na edição de 2021 do exame, os Correios realizaram a entrega de provas mais rápida da história. Em apenas 2h41 minutos, 6,2 milhões de provas, divididas em 58 mil malotes, foram distribuídas em 11.904 mil locais, situados em 1.747 municípios brasileiros.

A performance de qualidade e serviços alcançados pelos Correios ao longo dos anos mostram um alto nível de maturidade operacional da empresa em megaoperações logísticas. Mais informações sobre o certame podem ser acessadas pelo portal do Inep.

Com informações da assessoria