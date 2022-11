Intenção de consumo da Capital tem aumento

Atingindo 99,9 pontos ante os 98,4 do mês anterior, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande teve um pequeno aumento neste mês de novembro comparado a outubro. É o que revela pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice quase chegou aos 100 pontos, que é considerada a zona positiva da pesquisa e é o maior desde abril de 2020 (102,6).

A pesquisa aponta que 54,7% dos consumidores ouvidos estão mais seguros em relação à situação atual do emprego, em comparação ao ano passado, e a maioria (61,1%) tem uma perspectiva profissional positiva para os próximos seis meses. Já em relação à renda atual, 45,7% afirmam que está igual ao ano passado e 41,8% dos entrevistados estão comprando menos, em relação ao mesmo período de 2021.

Dos sete indicadores apurados, cinco apresentaram índice positivo. Entre as maiores variações estão a perspectiva de consumo (5,5%), seguido pelo nível de consumo atual (4,1%) e perspectiva profissional (3,4%). Os índices negativos foram o emprego atual (- 2,2) e momento para duráveis (- 0,2).

“A chegada da Copa do Mundo, da Black Friday e a proximidade com o Natal têm animado os consumidores, principalmente com a injeção do 13º salário, que apesar de grande parte da população dedicar ao pagamento das contas, sempre sobra um pouco para as compras de fim de ano, o que acaba gerando essa intenção de consumo maior ”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira.

