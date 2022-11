Receosos, campo-grandenses esperam vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo

O clima de Copa do Mundo entre os campo-grandenses continua frio, mas deve esquentar com o passar dos dias. A reportagem do Portal O Estado Online andou pela região central da Capital, na manhã de hoje (22) e percebeu a pouca movimentação entre comerciantes e a população, com algumas lojas enfeitadas e poucas pessoas usando a camisa da Seleção pelas ruas da Capital.

O Brasil estreia na próxima quinta-feira, contra a Sérvia, às 15h (Horário de MS). Para entender melhor o que se passa na cabeça dos campo-grandenses, resolvemos entrevistar algumas pessoas que se mostraram bastante receosos, mas animados com a possibilidade da vitória na estreia da competição.

“Vamos vencer a Sérvia por 3 a 1, com gols de Neymar, Richarlison e Vini Júnior”, relatou com empolgação, o vendedor Tavares de Lima Fabiano, de 58 anos.

Tavares ainda disse que pretende trabalhar na quinta-feira, mas que irá ver a partida em algum lugar.” Preciso trabalhar né, mas pode ter certeza que bateu o horário do jogo vou procurar um telão na rua e aproveitar o momento”, relatou enquanto vendia figurinhas da Copa do Mundo na esquina entre a 14 de julho com a rua Marechal Deodoro.

Já o mototaxista Celso Martins, de 67 anos, se mostrou surpreso com o resultado da Argentina e que o Brasil precisa ter cuidado na estreia da competição. “Acredito muito na vitória do Brasil, mas fico incomodado com o cai-cai do Neymar. Se a garotada entrar focado na Copa do Mundo, o hexa vem”, disse confiante.

Em outro ponto da região central, o empresário Mohamed Safari da Loja Animes, localizada na Dom Aquino, enfeitou toda a loja e acredita que o Brasil pode surpreender na Copa do Mundo. “O Tite está muito quieto e vejo isso como ponto positivo para a nossa Seleção. A gente vê na televisão os jornalistas quebrando a cabeça para descobrir a escalação, mas eu vejo que o Tite pode surpreender com isso”.

Andando mais alguns metros, encontrados o motorista de aplicativo, Roberto Evangelista, de 49 anos, sentado na Praça Ary Coelho curtindo o dia de folga. Ele disse que está confiante com resultado positivo, mas estranhou o clima fio dos campo-grandenses com os jogos da Seleção. “Estou trabalhando em Campo Grande, mas sou de Florianópolis (SC). Lá a galera está mais envolvida com a Seleção, mas aqui você ouve em uma corrida ou outras as pessoas longe do clima de Copa de Mundo. Eu acredito que o 7 a 1 assustou os campo-grandenses, mas uma vitória na estreia pode animar ainda mais a população”, comentou.

Em outra parte da região central de Campo Grande, um grupo de taxistas se mostram bem desanimados com a estreia do Brasil na Copa do Mundo. “O clima da Seleção não está legal, mas vai depender bastante do resultado contra a Sérvia. Se vencer, pode ser que o clima de Copa do Mundo em Campo Grande esquente”, comenta o taxista Moacir Ortega, de 69 anos.

O seu amigo, Edson Maciel, de 74 anos, relatou que o resultado da Argentina pode ser um alarme para o Brasil. “Fiquei surpreso com o resultado da Argentina, se os garotos entrarem de pés no chão, o hexa vem”.

