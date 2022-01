Corre que dá tempo: até hoje, plantão traz quitação do IPTU com 20% de desconto

Somente no dia de hoje (8), a Prefeitura de Campo Grande realiza um plantão para quem quiser pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) com desconto. A gestão municipal oferece 20% de desconto àqueles que fizerem a quitação à vista. O prazo final do imposto é na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro.

O atendimento será presencial, na sede da Central de IPTU. Contribuintes campo-grandenses também poderão aproveitar a oportunidade para fazer o pagamento à vista até dia 10 de fevereiro, mas com desconto menor, de 10%. Quem optar pelo parcelamento em 10 vezes (de fevereiro a novembro deste ano), o desconto é de somente 5% até a data do vencimento.

As solicitações da guia do IPTU também podem ser retirar on-line, pelo site campogrande.ms.gov.br/iptu/ ou pelo telefone (67) 4042 1320. Durante a ligação, o atendente poderá enviar os boletos por e-mail do contribuinte. Aqueles que discordarem do lançamento efetuado poderão pedir revisão até 10 de março, por meio de requerimento fundamentado e protocolizado.

A Central de IPTU fica localizada na rua Arthur Jorge, 500 – Centro. O atendimento por lá é das 8h às 16h.