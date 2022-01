Mato Grosso do Sul terá regiões ensolaradas e outras com chuva, neste sábado

Contrastes no tempo devem marcar o sábado (8) em Mato Grosso do Sul, que tem previsão de sol entre poucas nuvens para algumas áreas e chuva prevista para outras.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade de chuvas acompanhadas de tempestades para as regiões centro-norte e leste, devido a convergência de umidade em baixos níveis, aliado ao aquecimento diurno e a passagem de perturbações atmosféricas.

O sábado nas regiões pantaneira e sudoeste, será de sol entre nuvens e probabilidade de pancadas isoladas de chuvas.

O dia seguirá bastante abafado com tendência de temperaturas mínimas entre 20°C a 24°C, e máximas entre 28°C a 37°C.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimadas pelo Cemtec para Campo Grande e alguns municípios sul-mato-grossenses.