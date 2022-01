Oito locais fazem plantão de vacinação contra a COVID-19 neste sábado na Capital

Neste sábado (8), Campo Grande realiza plantão de vacinação contra a COVID-19emoito pontos da cidade incluindo unidades de saúde e drive-thru UCDB.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), todas as doses estão disponíveis, de acordo com calendário já pré-estabelecido.

A primeira dose está disponível para toda a população com 12 anos ou mais que não recebeu nenhuma dose do imunizante até o momento. Nos pontos de vacinação também estará disponível a segunda dose do imunizante AstraZeneca/Oxford/Fiocruz para quem recebeu a primeira dose até o dia 08 de novembro.

Quem foi vacinado com Coronavac/Sinovac/Butantan até dia 18 de dezembro ou Corminaty-Pfizer até dia 19 do mesmo mês também deverá buscar um dos pontos de imunização para concluir o ciclo vacinal com as duas doses.

As pessoas que tomaram a vacina da Janssen, que é de dose única, até o dia 09 de setembro já estão enquadradas para tomar o reforço, assim como quem tem 18 anos ou mais, possui imunocomprometimento grave e concluiu o ciclo vacinal há pelo menos 28 dias.

Este grupo também tem direito a uma quarta dose, desde que tenha recebido o reforço até o dia 08 de setembro, mesma data para quem tomou a segunda dose da vacina e 18 anos ou mais. Este público deve tomar a terceira dose.

Onde se vacinar?

Drive-thru UCDB – 7h30 às 17h

Seleta – 7h30 às 17h

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Das 7h30 às 17h

Lagoa

USF Coophavila

Segredo

UBS Coronel Antonino

Anhanduizinho

USF Los Angeles

Bandeira

USF Universitário

Prosa

USF Nova Bahia

Imbirussu

UBS Silvia Regina