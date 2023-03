Corinthians cai diante de estádio lotado, mas evita clima de terra arrasada

Os planos do Corinthians para o Estadual foram frustrados pela eliminação nas quartas de final do Paulista para o Ituano, diante de uma multidão de mais de 43 mil torcedores. No entanto, apesar disso, o clube parecia estar focado em continuar. Nem a torcida, nem os jogadores e nem a diretoria deram sinais de que queriam uma “caça às bruxas”.

Após a cobrança do pênalti que deu a vitória ao clube do interior por 7 a 6, depois do empate no tempo normal por 1 a 1, os torcedores deixaram rapidamente o estádio, sem vaias ou protestos. Apesar de algumas críticas pontuais às escolhas do técnico Fernando Lázaro, as arquibancadas alvinegras não pediram a sua demissão, criando assim um ambiente de calma e sem crise.

“Queria muito ser campeão, estava pedindo a Deus. Sabemos que o plano de Deus é assim, infelizmente não deu certo. É levantar a cabeça, temos um ano inteiro pela frente. Está todo mundo fechado e fechado com o Fernando, sabemos que as críticas vão vir, é normal, mas acho que o torcedor corintiano viu que lutamos até o final. Tentamos fazer o gol, mas não saiu”, afirmou Róger Guedes na zona mista.

Questionado sobre a possibilidade de trocar de treinador, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, respaldou o trabalho de Fernando Lázaro.

“Em relação a treinador, não existe a menor possibilidade de mudança. É um início de trabalho, um trabalho que passa por uma eliminação muito ruim, muito triste. Mas é um trabalho que vinha evoluindo. O time teve uma oscilação no primeiro tempo e acabou com a nossa eliminação”.

