Em 8 anos, demanda por gás natural cresceu 386% nas residências da Capital

Com o aumento da procura por moradias seguras e de qualidade em Campo Grande, a demanda por gás natural cresceu 386%, na qual houve um salto de 2.985 unidades consumidoras registradas em 2014 para 14.524 em 2022, conforme levantamento da MS Gás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul).

A hipótese para esse aumento exponencial é o crescimento do mercado imobiliário na capital, especialmente, o crescimento de construções de condomínios verticais e horizontais.

O presidente do Secovi (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul), Geraldo Barbosa de Paiva, destaca que a expansão do gás natural está diretamente relacionada à segurança e confiança que essa fonte de energia oferece.

Segundo ele, a maioria dos acidentes registrados com incêndios e explosões está relacionada ao uso de gás GLP. Com o gás natural, esse risco é minimizado, além de evitar situações como acabar com o gás durante o cozimento.

Mercado imobiliário

Durante a pandemia de Covid-19, o mercado imobiliário de Campo Grande continuou aquecido, com novos projetos saindo do papel e grandes incorporadoras apostando em plantas inovadoras para a construção de condomínios-clubes que oferecem serviços diversos aos seus clientes. O estilo de vida seletivo, que combina segurança, lazer e conforto dentro do próprio condomínio, tem atraído cada vez mais famílias.

O Condomínio-Clube Vitalitá, localizado na região do Parque do Sóter, é um exemplo do uso de gás natural. Com cerca de 2,5 mil moradores divididos em 768 apartamentos, o conjunto de torres oferece de tudo para garantir o conforto das famílias.

De acordo com o síndico e morador, Luiz Fernando Villar, o fato de o condomínio ser abastecido de gás natural faz com que a questão da segurança esteja totalmente presente. “Quando eu vim para cá, há seis anos e vi essa instalação, achei muito positivo. O sistema traz a obrigatoriedade de manutenção, o que torna tudo mais seguro. Com o outro tipo de gás, que fica armazenado em botijões, sempre tem o risco de vazamento, é muito mais perigoso. O gás encanado é um serviço prático e seguro”, afirmou.

Energia limpa

O gás natural é uma fonte de energia limpa e segura, que oferece uma série de vantagens em relação a outras fontes de energia.

Ao contrário do GLP, o gás natural é transportado através de tubulações subterrâneas, o que reduz significativamente o risco de vazamentos e explosões. Além disso, é mais leve que o ar, o que significa que, em caso de vazamento, ele se dispersa rapidamente, minimizando os riscos para os moradores.

