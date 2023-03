João Paulo Pinheiro Bueno é novo superintendente da PRF MS

A PRF substituiu 27 superintendentes em todo o país e no Estado acabou nomeando João Paulo Pinheiro Bueno que não estava lista de cotados para concorrer ao cargo apresentada na Câmara Federal em janeiro pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul.

O nome de Bueno está no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13), assinado pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli.

Confira a lista de todos os nomeados pelo país

1. Tocantins: Alonso Mata Trindade;

2. Acre: Liege Lorenzett Vieira;

3. Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos;

4. Minas Gerais: Fabio Henrique Silva Jardim;

5. Piauí: Bruno Ribeiro Dias;

6. Rondônia: Luciana da Silva Alves;

7. Pará: Cassiano Hilário Ribeiro Filho;

8. Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt;

9. Goiás: Tiago de Almeida Queiroz;

10. Sergipe: Vladimir Cardoso Hilário;

11. Paraná: Fernando Cesar Borba de Oliveira;

12. São Paulo: Edson José Almeida Júnior;

13. Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa;

14. Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno;

15. Roraima: Marcelo Aguiar da Silva;

16. Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva;

17. Paraíba: Pedro Ivo Nogueira Loureiro;

18. Maranhão: Francinácio Morais Medeiros;

19. Rio Grande do Norte: Péricles Venancio dos Santos;

20. Bahia: Vagner Gomes da Silva;

21. Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos;

22. Alagoas: Juliano Quintella Malta Less;

23. Amazonas: Benjamin Affonso Neto;

24. Espírito Santo: Wermerson Mário Pestana;

25. Mato Grosso: Kellen Arthur Preza Nogueira;

26. Amapá: Klebson Sampaio do Nascimento;

27. Ceará: Flávio Antônio Holanda e Silva

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.