Conselho do FCO já aprovou R$ 761,5 milhões para MS em 2023

De janeiro a maio de 2023, o CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) aprovou R$ 761,5 milhões em propostas de novos investimentos para Mato Grosso do Sul. Esse montante é decorrente da análise de 334 cartas consulta do FCO, sendo 94 da linha Empresarial (R$ 173,17 milhões) e 240 do Rural (R$ 588,33 milhões), que contemplam, até o momento, 64 municípios sul-mato-grossenses.

As propostas agora seguem em tramitação de avaliação de crédito nos agentes financeiros que operam o Fundo no Estado. Para o ano de 2023, Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,2 bilhões em recursos do FCO. Deste total, R$ 1,1 bilhão é destinado ao FCO Rural e R$ 1,1 bilhão ao FCO Empresarial.

Os números foram apresentados na quarta-feira (10), na 5ª reunião ordinária do CEIF-FCO, presidida pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta e com a participação do secretário-adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Júnior. Nesta reunião, foram apresentadas e deliberadas 64 cartas consulta, sendo aprovadas 59 propostas, totalizando R$ 125.949.581,56. Foram aprovadas 15 cartas consulta empresariais no valor total de R$ 24.717.617,99 e 44 cartas consulta rurais no valor total de R$ 101.231.963,57.

“Neste ano, já estamos trabalhando com as cartas-consulta digitais, que dão mais agilidade nas análises do CEIF/FCO, seguindo direto para a avaliação dos bancos que operam o Fundo em Mato Grosso do Sul. Além disso, é importante lembrar que o FCO Empresarial conta com taxas juros pré-fixadas ou pós-fixadas em seus financiamentos. As taxas pré-fixadas são especificadas na programação, dando segurança e previsibilidade ao investidor”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

O CEIF/FCO é órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Semadesc, é presidido pelo secretário Jaime Verruck e composto por 10 membros, sendo 5 representantes de órgãos públicos e 5 de organizações da sociedade civil. Participaram da 5ª reunião ordinária, a Semadesc, Seilog, Sead, Agraer, Imasul, Fiems, Fecomercio, Sebrae e agentes financeiros (Banco do Brasil, Credicoamo e BRDE).

