PROCON divulga pesquisa de preços da cesta básica e gêneros alimentícios em Três Lagoas

Com o início do mês e o recebimento do salário, muitos consumidores estão aproveitando para ir às compras do mês. Pensando nesse fator, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON TL – realizou duas pesquisas para auxiliar os consumidores de Três Lagoas a fazerem suas compras de forma consciente.

A pesquisa abrangeu os itens da cesta básica e os gêneros alimentícios mais procurados. Foram avaliadas nove redes de supermercados da cidade. O destaque da cesta básica é o pacote de 5kg de arroz, que atualmente varia entre R $18,98 e R$ 26,80, dependendo do estabelecimento.

Uma boa notícia é a queda no preço do óleo de soja em comparação com a última pesquisa. O produto pode ser encontrado por 4, 99 no estabelecimento mais barato e por R$7,99 no mais caro. Em fevereiro, a média de preço estava entre R$ 6,90 e R$ 9.

Os gêneros alimentícios incluem uma variedade de produtos, principalmente hortifrútis. O quilo da banana-nanica varia de R$ 2, 99 a R$ 5, 99. Já o repolho verde apresenta o menor preço de R$ 1, 99 e o maior preço de 5, 99. As pesquisas completam estão disponíveis nos links abaixo:

GENERO ALIMENTICIOS (2)

CESTA BASICA (1)

Essas informações fornecidas pelo PROCON TL são importantes para os consumidores fazerem escolhas conscientes e econômicas na hora das compras, contribuindo para o melhor aproveitamento do orçamento doméstico.

