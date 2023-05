Simone avalia aliança MDB, PSDB e PT

Mesmo com rumores de que pode transferir seu domicílio eleitoral para São Paulo, Simone Tebet em sua vinda a Campo Grande deu muitos palpites nas articulações que envolvem o MDB nas composições. Ela fechou apoio a uma aliança do MDB com PSDB e também deixou no ar que existe uma negociação pela entrada do PT nesta mesma chapa em 2024 ou em 2026.

Apesar de dizer que trata-se de uma decisão que cabe aos diretórios estatuais do partido, Tebet diz que a questão cabe aos presidentes de diretórios e que não teve participação nas negociações políticas. “Se o próximo passo vai ser dialogar e conversar com o PT cabe aos presidentes dos partidos decidirem. De minha parte só irei de muito bom grado comemorar esse acordo. E eu não tenho participação nenhuma nesse acordo que foi feito e sacramentado.”Afirmou a ministra.

“Vou ser a madrinha dessa união. Vim aqui em nome do MDB Nacional só para selar esse acordo. O acordo foi feito ao nível regional. Vocês sabem da forma como eu procedo. Eu não tenho hábito de me envolver em questões político partidárias respeitando a decisão partidária dos presidentes das executivas dos partidos.”

