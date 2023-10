Confira a Coluna “cONectado”, por Bosco Martins

Chile

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) realizará nova viagem internacional na próxima semana. Ele deverá se reunir com autoridades chilenas para dar andamento ao acordo de cooperação firmado entre o governo de MS com a região de Tarapacá e que abriga em sua capital, Iquique, o maior porto do norte do Chile, na região da Rota Bioceânica.

A megaestrada que liga o Brasil ao Chile está se transformando também na rota do desenvolvimento de MS e onde novos negócios estão sendo criados, empregos gerados, mão de obra, empresários e gestores capacitados e projetos desenvolvidos pela iniciativa privada e pelo poder público, aproveitando o potencial que o corredor rodoviário continental vai oferecer. E os esforços são para que esse porto seja utilizado para escoar a produção que trafegará pela rota sendo, segundo o governador chileno, José Miguel Galhardo, em sua recente visita a Campo Grande, para assinar o acordo de cooperação, quando afirmou que “Tarapacá é o Pacífico de Mato Grosso do Sul”.

o Pacífico de Mato Grosso do Sul”. O MS lidera os esforços para a concretização da Rota no Brasil e a região de Tarapacá tomou a iniciativa de assumir a liderança do processo, na outra ponta. É fundamental que as instâncias subnacionais se envolvam no tema, observou o governador Riedel: “serão os Estados e as províncias que farão a rota acontecer, de fato.” O secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o deputado federal Vander Loubet (PT) deverão fazer parte da comitiva.

Chile 1

Prevista para entrar em operação em 2025, a Rota Bioceânica se configura como novo eixo logístico da América do Sul, com o Estado em posição estratégica e central no caminho. A lógica comercial futura de Mato Grosso do Sul é construída baseada neste instrumento de integração entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Após cruzar a Cordilheira dos Andes, passar pelo Deserto do Atacama, chegando a San Pedro do Atacama, pode se optar por descer aos portos de Antofagasta ou subir até os portos de Iquique, no Chile. No território chileno, o corredor tem um percurso de aproximadamente 430 quilômetros. Estudo da EPL (Empresa de Planejamento e Logística) e do Ministério das Relações Exteriores, aponta que o corredor pode encurtar, em mais de 9,7 mil quilômetros de rota marítima, a distância nas exportações brasileiras para a Ásia.

Em uma das análises feitas pelo trabalho, é comparado o envio de uma carga de Campo Grande para Mumbai, na Índia. Primeiro, pelo modelo em uso atualmente, seguindo de caminhão da capital sul-mato-grossense para o porto de Santos e depois seguindo de navio pelo oceano Atlântico, atravessando para o oceano Pacífico pelo Canal do Panamá. Depois, pelo corredor bioceânico até o Porto de Antofagasta, no Chile. Via Santos, a distância percorrida será de 32.228 quilômetros e via Antofagasta, 22.451, ou seja, 9.777 quilômetros a menos. Isso representa uma economia no valor do frete de 18,8%, com o preço caindo de US$ 538,63 por tonelada para US$ 437,24 por tonelada transportada.

Além disso, o estudo aponta uma série de vantagens competitivas no uso dos portos chilenos em relação a Santos, como redução de 88% no valor da praticagem (assessoramento para o navio atracar), de US$ 30 mil para US$ 3,6 mil; de 77,7% no tempo de estadia/atracação/fundeio, de 9 para 2 dias; de 50% na demurrage (taxação por manter a carga em área portuária além do tempo que foi determinado em contrato), de US$ 30 mil para US$ 15 mil, entre outras.

Chile 2

O governo de Mato Grosso do Sul se preocupa com a questão alfandegária e trabalha para auxiliar na resolução do gargalo. “Percebemos aqui a grande necessidade de agilizar a questão alfandegária. Este é um foco que a Semadesc tem dado neste ano, que é a constituição das alfândegas. Fica muito claro que a estrutura alfandegária disponível hoje, no Mercosul, não é suficiente para dar competividade à rota. Então, hoje aqui tivemos disponibilidade de verificar onde será instalada a alfândega. Mas o mais importante disso é que o Estado avance em toda a estruturação legal dessas alfândegas, para que possamos pensar em 2025 e 2026 com a rota já operando”, concluiu o secretário Jaime Verruck. Em novembro, será organizada uma nova missão até o Chile, dessa vez levando mercadorias. “Queremos testar a estrutura alfandegária da rota”, explicou Verruck. Nos dias 28, 29 e 30 de novembro acontece, em Iquique, o 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, e o governador Eduardo Riedel já foi convidado para o evento.

Centrão

… É com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, que Lula precisa negociar a governabilidade. Mas saber que seu poder é fruto, dentre outras coisas, de uma cultura de impunidade de políticos poderosos remete ao sentimento antigo de querer ver autoridades presas a qualquer preço, tão bem manipulado pela Lava Jato. Quando o Brasil vai encontrar o equilíbrio entre punir políticos sem acabar com a política?

Centrão 1

Em entrevista à “Folha”, o novo ministro do Turismo, Celso Sabino (UB-PA) afirma que o “centro político tem uma importância e uma relevância muito grande para qualquer governante.”

Alinhamento

Dois nomes do centrão cotados para o primeiro escalão do governo foram recebidos pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha: o deputado federal André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). As conversas tiveram o objetivo de “alinhar expectativas”.

Investigados

Os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais não estão sendo investigados. A afirmação foi feita em nota pelo Ministério Público Federal, que esclareceu que o acesso a essas informações tem o “objetivo de subsidiar investigações sobre os atos antidemocráticos”.

O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos e autor do pedido, disse que é preciso “dimensionar o impacto das publicações e o respectivo alcance”. “Jamais iria investigar milhões de pessoas, seria até impossível fazer isso”, afirmou. “Só há um investigado neste caso: o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.” Acesse também: Na Capital, 34% de donos de imóveis estão com IPTU em atraso

