Unidades de saúde da Vila Popular e Paulo Coelho Machado devem passar por reformas

Mais uma UBS (Unidade Básica da Saúde) e USF (Unidade de Saúde da Família) passarão por reformas em Campo Grande. Desta vez, serão as unidades dos bairros Vila Popular e Paulo Coelho Machado. A informação foi publicada na manhã de ontem (19), por meio da Prefeitura da Capital, a qual informou sobre a abertura do processo licitatório para contratação de empresa especializada para as reformas. A expectativa é de que até o fim deste ano ao menos cinco unidades recebam melhorias.

Estão previstas melhorias em toda a estrutura das unidades, que vão desde a reforma do telhado até a revisão de toda a rede hidráulica e elétrica, bem como as adequações necessárias seguindo as normativas sanitárias vigentes.

As intervenções proporcionarão melhores condições de trabalho aos servidores, além do atendimento e acomodação à população. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), as duas unidades são responsáveis pelo atendimento de cerca de 30 mil pessoas.

A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues em data e horário descritos no edital, na Sala de Reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, localizada na avenida Afonso Pena, 3.297, no Paço Municipal.

FUTUROS INVESTIMENTOS

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde para os próximos dois anos, estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), dos quatro CRSs (Centros Regionais de Saúde), além do CEM (Centro de Especialidades Médicas) e bases descentralizadas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano de 2023.

MELHORIAS

No início do ano, a prefeitura deu início a uma força-tarefa para a revitalização e reforma das estruturas das unidades de saúde da Capital. Três unidades já receberam melhorias, outras cinco estão em andamento em diferentes regiões.

Em junho, houve a definição das empresas que ficarão responsáveis pela reforma das USFs Vila Cox e Los Angeles. Nestas unidades, serão realizadas readequação da estrutura física, instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, bem como melhorias nas condições higiênico-sanitárias gerais. Mais de 20 mil moradores da região serão beneficiados com as melhorias.

Até o momento, três USFs já foram revitalizadas, nos bairros: Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo e Jockey Club. Está em andamento ainda a revitalização do Complexo de Saúde do Nova Bahia, composto pela USF Nova Bahia, o CRS e o Distrito Sanitário, da USF Marabá e da USF Parque do Sol.

Por – Brenda Leitte

