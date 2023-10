Ministério da Saúde libera mais de R$ 670 mil para ampliar vacinação no Estado e na Capital

Recurso já deverá ser usado em nova campanha de multivacinação, que deve ocorrer em setembro em MS

Mato Grosso do Sul vai receber mais de R$ 670 mil para investir em ações de multivacinação de crianças e adolescentes. Ao todo, o Ministério da Saúde vai destinar mais de R$ 151 milhões a Estados e municípios brasileiros, para colocarem em prática ações locais que ampliem a vacinação e restabeleçam as taxas de imunização que estão em queda. A liberação do recurso é considerada inédita no país, em que R$ 13 milhões serão destinados aos Estados e R$ 138 milhões para os municípios.

A medida foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na segunda-feira (17) e a portaria que libera o recurso, publicada na terça-feira (18). A transferência dos valores se dará em duas etapas: a primeira, com 60% do valor total e a segunda com 40%, após o fechamento das ações de microplanejamento.

Em Mato Grosso do Sul, a primeira parcela prevista será de R$ 144.837,46 (60%) e a segunda parcela de R$ 96.558,31 (40%), totalizando R$ 241.395,77. Já a Capital sul-mato-grossense deverá receber um total de R$ 430.875,23. Sendo a primeira parcela de R$ 258.525,14 (60%) e a segunda parcela de R$ 172.350,09 (40%).

O gerente estadual de Imunização, Frederico Jorge Pontes de Moraes, reconheceu a importância do recurso na luta para que o Estado consiga atingir as metas de vacinação. “No mês de agosto de 2023 uma equipe do Grupo de Trabalho Estadual estará se deslocando para Cuiabá, para participar de uma oficina sobre o microplanejamento e depois retornarão ao Estado com a missão de multiplicar a estratégia a todos os 79 municípios do Estado, ainda no mês de agosto, visto que a ação de multivacinação tem previsão de acontecer no mês de setembro de 2023. A estratégia visa a realização de um planejamento com identificação da população-alvo local, determinando as estratégias e ações de vacinação mais adequadas e eficazes, a gestão de recursos e a construção de um plano de ação local, mobilização e de comunicação social, acompanhamento do processo de fornecimento de vacinas, insumos e materiais, garantindo a qualidade do serviço para a execução da vacinação e monitoramento do avanço da cobertura vacinal, identificando as áreas em que há populações suscetíveis de não vacinados”, explicou

Em nota, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) justificou que como a portaria é recente, ainda não se sabe como será a aplicabilidade deste recurso, no município. “A publicação do incentivo aos Estados e municípios aconteceu no dia 18, sendo assim, a Prefeitura de Campo Grande ainda precisará elaborar estratégia para aplicar a verba que será destinada à Capital.”.

Sobre a aplicação do recurso, o Ministério da Saúde reforçou que trabalha juntamente com Estados e municípios para melhorar o planejamento das ações de vacinação. E adiantou que equipes da pasta vão aos Estados, participar das ações deste método, como a análise da situação dos dados (características geográficas, socioeconômicas e demográficas locais), definição de estratégias de vacinação (intra e extramuro), seguimento e monitoramento das ações e avaliação de todo o processo da vacinação para o alcance das metas.

Multivacinação

O Movimento Nacional pela Vacinação foi lançado em fevereiro, pelo governo federal, com o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais do Brasil. Com a campanha “Vacina é vida. Vacina é para todos”, a mobilização inclui vacinação contra a covid-19 e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas. Essa ação tem sido uma das prioridades do Ministério da Saúde, para reestabelecer a confiança no SUS (Sistema Único de Saúde), nas vacinas e na cultura de vacinação do país.

Por – Suelen Morales

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.