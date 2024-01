Confira 8 dicas para curar a ressaca rápido

Chegamos ao final de 2023 e as confraternizações, encontros e festas seguem sendo realizadas em todos os lugares, regadas a drinks e, principalmente aquela uma cervejinha é é presença garantida para animar o momento. Mas, às vezes, quando extrapolamos e acabamos exagerando e bebendo um pouquinho a mais, no dia seguinte a ressaca chega forte.

Pensando nisso, o portal O Estado Online, separou algumas dicas para ajudar a curar a ressaca. Confira:

Fique em repouso;

Beba bastante água para se hidratar;

É recomendado ter uma alimentação mais leve, com frutas, legumes e verduras;

Beba suco de fruta;

Café bem forte também é recomendado;

Dependendo dos sintomas, use remédios para enjoo ou dor;

Evite o uso de anti-inflamatórios que irritam a mucosa do estômago;

Não tome paracetamol, pois ele pode dar toxicidade ao fígado;

O que fazer para evitar a ressaca?

Beba com moderação;

Coma antes de ingerir bebida alcoólica;

Beba bastante água;

A cada dose de destilado ou a cada copo de chopp, beba um copo de líquido de suco para evitar a desidratação;

Lembre-se sempre de comer alguma coisa junto com a ingestão de bebida alcoólica, os famosos petiscos;

