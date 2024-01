Mesa de ano novo: tradicional do Brasil, como montar e decorar usando frutas

Muitas famílias brasileiras usam das frutas, principalmente as da estação, para decorar a mesa de ano novo. Tanto que ao irmos no mercado para as compras de Reveillon, as gôndolas geralmente estão lotadas de frutas como uvas, ameixas, pêssegos e outras, ganhando destaque na ceia de Ano Novo.

E não estamos falando simplesmente de picar as frutas e colocar em bandejas na mesa, pois é fundamental saber quais as melhores frutas usar e mais ainda, como decorar a mesa com criatividade e capricho, para realmente marcar o momento! Veja algumas dicas de como montar uma mesa de ano novo usando frutas:

Frutas Vermelhas

Se você preza pela aparência da mesa e composição das frutas, certamente deve apostar nas frutas arroxeadas e vermelhas. Além dos benefícios à saúde, são fontes de inspiração para lindas decorações de ceia de Réveillon. Entre as principais frutas vermelhas, destacam-se:

Amora

Cereja

Jabuticaba

Uva

Morango

Todas podem ser protagonistas da ceia, pois trazem cor, brilho e infinitas possibilidades de decoração. Aliás, harmonizam com carnes, especialmente as vermelhas, não à toa, cortes como o filé mignon, são servidos com molho de amora e framboesa. Porém, quando cruas são aperitivos para acompanhar champanhes e espumantes!

Romã e sua simbologia

Muito atrelada à superstição de Ano Novo, a romã simboliza a prosperidade, já que a fartura de sementes está relacionada à prosperidade. Deixando a superstição de lado, a romã pode ser servida crua, com as sementes expostas ou retirar as sementes e servir separado com outros acompanhamentos, além de casar com vinhos tintos.

Frutas amarelas

As frutas para ceia amarelas e cítricas são ótimas opções para reforçar o sabor e a diversidade dos arranjos. Inclusive, combinam com a maioria das comidas servidas na ceia de Ano Novo.

Assim como a melancia, o abacaxi também abre margem à novas ideias para experimentar. Quando cortado ao meio, serve de apoio a outras frutas, como mirtilo, uva verde, morango e manga, por exemplo.

A laranja e a manga podem ser cortadas em rodelas, cubos ou na metade, mantendo cores e texturas. Já o maracujá, retire a polpa para servir como sobremesas geladas na ceia, cremes cítricos e mousses, diretamente na mesa de frutas.

Melancia como base

Além do sabor e cor que a melancia oferece, a fruta é muito utilizada como base na decoração, onde pode ser esculpida de diferentes formas e servir de cesto para arranjos com outras frutas. Outras opções que podem ser usadas como base são o melão e o abacaxi, no centro da decoração.

Outras dicas a se considerar na montagem da mesa é uma decoração simples, já que o menos é mais. Usar uvas servidas em cachos, morangos cortados ao meio, kiwis e laranjas em rodelas, e a melancia cortada de forma diferenciada já podem dar um ‘up’ na decoração.

Com informações do portal Receitas e Dicas do Chef.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram