Relembre as personalidades que se despediram em 2023

Infelizmente, 2023 foi um ano de muitas perdas de personalidades brasileiras e internacionais. Pessoas ligadas à arte, ao futebol, jornalismo, entre outras áreas. Relembre as mortes que mais impactaram o público, durante 2023.

Glória Maria, jornalista – 02/02/2023

A jornalista Glória Maria morreu em fevereiro de 2023, após uma batalha contra um câncer com metástases cerebrais, deixando uma multidão de herdeiras de luto. Pioneira, Glória Maria foi a primeira repórter a aparecer ao vivo, em transmissão a cores, no Jornal Nacional, em 1977. O marco é ainda maior se pensarmos que, na década de 70, era ainda mais difícil ver mulheres negras na TV.

Rita Lee, cantora – 08/05/2023

A cantora e compositora Rita Lee morreu em maio, aos 75 anos, após uma luta de dois anos contra um câncer de pulmão. Considerada a “rainha do rock brasileiro”, Rita Lee revolucionou o estilo musical, além de ser considerada referência de independência feminina. A morte da cantora comoveu artistas e políticos, que lamentaram a perda para a música brasileira. O presidente Lula decretou luto nacional por três dias.

Tina Turner, cantora – 24/05/2023

A cantora americana Tina Turner morreu em maio, aos 83 anos. A morte, após uma “longa doença”, foi confirmada pelas redes sociais oficiais da artista. Voz dos sucessos “Proud Mary”, “What’s Love Got do Do with It”, “(Simply) The Best”, Tina Turner é considerada a “rainha do Rock n’ Roll”.

Ao longo da extensa carreira, vendeu mais de 150 milhões de discos, ganhou 12 Grammys, foi eleita junto com o ex-marido, Ike Turner, para o Hall da Fama do Rock n’ Roll em 1991 (e sozinha em 2021).

MC Marcinho, cantor – 26/08/2023

Os bailes de todo o Brasil choraram a morte do “príncipe do funk”. MC Marcinho, de 45 anos, morreu em agosto por complicações cardíacas. O cantor foi um dos principais destaques do funk do Rio de Janeiro nos anos 90, ficando conhecido pelos hits “Glamurosa” e “Garota nota 100”. O sucesso de Marcinho, que invadiu os programas de TV, abriu espaço para o funk no Brasil e no mundo.

Matthew Perry, ator – 28/10/2023

O ator Matthew Perry, conhecido por dar vida ao Chandler, do seriado Friends, morreu em outubro, em Los Angeles. Ele tinha 54 anos e foi encontrado sem vida na banheira de sua mansão. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, que contracenaram com Perry em Friends, escreveram um comunicado conjunto, em que diziam estar totalmente devastados com a perda.

O laudo toxicológico, divulgado em 15 de dezembro, afirma que a causa da morte do ator foram os “efeitos agudos da ketamina”, uma droga usada para tratar a depressão e também com efeito recreativo. Afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina (um medicamento usado para tratar transtorno por uso de opióides) também foram listados como fatores que contribuíram para sua morte.

Palmirinha, apresentadora – 07/05/2023

A apresentadora de TV Palmira Nery da Silva Onofre, a vovó Palmirinha, morreu em maio, aos 91 anos, em decorrência de problemas renais crônicos. A cozinheira ficou conhecida pelo público por sua simpatia cativante e receitas culinárias com cara de “vó”.

A morte de Palmirinha causou comoção nas redes sociais. Famosos e colegas deixaram mensagens lamentando a partida da apresentadora. O intérprete do boneco Guinho, Anderson Clayton, que auxiliava Palmirinha na TV, também prestou homenagem e, em carta aberta, disse ser grato pelo tempo ao seu lado.

Roberto Dinamite, ex-jogador – 08/01/2023

Um dos maiores atacantes brasileiros da última década e ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite morreu em janeiro, em um hospital do Rio de Janeiro. Dinamite, que tinha 68 anos, lutava contra um câncer de intestino. A morte do ex-atacante gerou comoção no futebol brasileiro. Diversos ex-jogadores, atletas e clubes publicaram mensagens para o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro.

Aracy Balabanian, atriz – 07/08/2023

A atriz Aracy Balabanian, ícone da TV brasileira, morreu em agosto, aos 83 anos. Intérprete da inesquecível Cassandra, do programa humorístico ‘Sai de Baixo’, ela havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim de 2022. A atriz, que trabalhou em mais de 30 novelas, fez sua última participação em 2019, em ‘Malhação: Vidas Brasileiras’, interpretando Janete Kavaco.

Lolita Rodrigues, atriz – 05/11/2023

A atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues morreu em novembro, aos 94 anos, em decorrência das complicações de uma pneumonia. Uma das precursoras da televisão brasileira, Lolita morava em João Pessoa, na Paraíba, na companhia da filha, desde que se aposentou da TV, em 2009.

Michael Gambon, ator – 27/09/2023

O ator Michael Gambon, famoso por ter interpretado o personagem Albus Dumbledore na franquia de filmes do bruxo Harry Potter, morreu em setembro, aos 82 anos, após uma pneumonia.

Irlandês de Dublin, Gambon encarnou o personagem da escritora J.K. Rowling em seis longas-metragens da saga, entre 2004 e 2011. Ele assumiu o papel após a morte de Richard Harris (1930-2002), que viveu o diretor da escola magia de Hogwarts em Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) e Harry Potter e a Câmara Secreta (2002).

Veja outras personalidades que nos deixaram em 2023:

Canisso, baixista dos Raimundos – 13/03/2023

Silvio Berlusconi, ex-premiê italiano – 12/06/2023

Léa Garcia, atriz – 15/08/2023

Neusa Maria Faro, atriz – 07/07/2023

Antônio Pedro, ator – 12/03/2023

Walewska, jogadora de vôlei – 21/09/2023

Elizangela, atriz – 03/11/2023

