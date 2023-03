Concessionárias de veículos de CG voltam a dificultar negociação salarial

O Sindicato das Concessionárias de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso do Sul- SICOVEMS, está dificultando o fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Mais uma vez foi sem sucesso a terceira reunião de negociação do reajuste salarial para a vigência de 01/11/2022 a 31/10/2023. A última rodada foi encerrada sem que as partes chegassem a um consenso. A reclamação é do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande – SECCG.

Segundo a entidade, apesar dos lucros com a revenda de veículos automotores, o representante patronal está relutante em repassar o aumento real aos trabalhadores.

Embora seja relevante número de trabalhadores no setor, “é a terceira categoria que mais emprega em Campo Grande e a que tem o pior piso salarial. Eles estão desde novembro do ano passado, sem ter a reposição das perdas salariais da inflação acumulada nos 12 meses que antecederam a data base da categoria (novembro) e sem um tão merecido aumento real pelos seus serviços prestados, responsáveis pelo desenvolvimento econômico desse setor”, afirmou Carlos Sérgio dos Santos, presidente do SECCG.

Ele lembrou também que todo ano tem acontecido a mesma coisa: a dificuldade de negociação. “É lamentável que as concessionárias pensam em ganhar sozinhas, sem efetuar pagamentos justos àqueles verdadeiros responsáveis pelas vendas, que são os empregados”, afirmou Carlos Sérgio.

Dada às dificuldades de negociação todo ano, hoje o piso pago pelas concessionárias é menor que em diversas outras áreas de serviços em Campo Grande. “Esse quadro precisa mudar. As empresas não podem continuar insensíveis com a remuneração de seus funcionários, cujo trabalho é sagrado, já que dependem dele para o sustento de suas famílias”, apelou o presidente do SECCG.

