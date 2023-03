Suspeito por roubos em diversos bairros da Capital é preso

Um homem de 23 anos, foi preso na noite de ontem (16), no bairro Jardim Campo Alto, por suspeita de praticar diversos roubos em Campo Grande. A investigação segue em busca do segundo suspeito, que fugiu ao ver o carro da polícia.

De acordo com informações da polícia, a equipe do Choque realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Campo Alto, quando viu o veículo Volkswagen Gol, cor prata, que era suspeito de ter sido usado para diversos roubos, ocorridos no mesmo dia. A polícia abordou o condutor do veículo, que estava acompanhado da esposa e dos filhos. Havia um segundo homem parado para fora do veículo, que ao perceber a viatura correu em direção a um terreno baldio.

O homem confirmou que participou dos furtos e com ele foram encontrado a quantia de R$ 324,00, oriunda do roubo de um pet shop, localizado na rua Clineu da Costa Moraes, no bairro Leblon. Na casa do suspeito também foi encontrada a arma utilizada para o crime, um revólver calibre 32 com munições, as roupas utilizadas no crime e outros objetos roubados, como dois celulares e mais dinheiro.

Além do pet shop, os suspeitos também roubaram uma loja de aparelhos eletrônicos na rua dos Topógrafos, onde foi levado R$ 300 e outros objetos, no bairro Centro Oeste e um mercado na Avenida Souza Lima, na Cohab, onde os criminosos levaram R$ 800. As vítimas compareceram na delegacia e reconheceram as vestes encontradas e os objetos furtados.



Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.