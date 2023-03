Tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva assume comando da PMA

O tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva assume, nesta sexta-feira (17), o comando da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Mato Grosso do Sul, em substituição ao tenente-coronel José Carlos Rodrigues. A solenidade de passagem do comando da unidade acontece no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Durante a cerimônia de posse, o tenente-coronel Cleiton Douglas da Silva assumirá o compromisso de continuar trabalhando em prol do meio ambiente e da segurança da população. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e realizaram os levantamentos necessários para a transição do comando da unidade.

PMA

Com 27 Subunidades no Estado, o Batalhão da PMA completa 36 anos no próximo domingo (19). A organização foi criada em março de 1987, pela Companhia Independente de Polícia Militar Florestal pelo Comando Geral da Polícia Militar.

Com sede em Corumbá, a missão era coibir a caça ao jacaré no pantanal sul-mato-grossense, em uma guerra contra os chamados “coureiros”, a maioria constituída de grupos armados.

Em 2002, a Companhia foi promovida a Batalhão, sendo denominado 15º Batalhão de Polícia Militar Ambiental e, atualmente, somente Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

Biografia

Cleiton Douglas da Silva é um policial militar com 17 anos de serviço na corporação. Durante sua trajetória, desempenhou diversas funções em diferentes unidades, mostrando seu comprometimento com a segurança pública.

No 1° Batalhão de Polícia Militar em Campo Grande, Cleiton foi Comandante de Pelotão PM no período de 2009. Já no 6º Batalhão de Polícia Militar (Unidade de Fronteira) em Corumbá, atuou como Comandante da Força Tática e Comandante da Base Comunitária de Corumbá, além de ter sido Comandante do Pelotão PM de Ladário, entre os anos de 2009 a 2011.

Posteriormente, no Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Cleiton assumiu o comando do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental em Miranda/MS, no período de 2011 a 2014. Depois, foi Comandante do 1º Pelotão de Polícia Militar Ambiental em Aquidauana/MS de 2014 a 2016, Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental em Corumbá/MS de 2016 a 2018 e Comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar Ambiental em Corumbá/MS de 2018 a 2020.

Recentemente, Cleiton Douglas da Silva atuou como Subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental em Campo Grande no período de 2020 a 2022.

