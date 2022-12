Personalidades negras da comunicação de MS são homenageados e comandam palestra

A bacharel em direito, apresentadora de rádio e TV, Marinalva Aparecida Pereira Barbosa, junto com o Jornalista da TV O Estado Play, Rafael Belo, foram homenageados em novembro durante a sessão “Zumbi dos Palmares”, edição especial do Dia da Consciência Negra (20 de novembro), na Câmara Municipal de Campo Grande.

No mesmo dia, Marinalva foi convidada a dar uma palestra no prédio da Advocacia Mascarenhas Barbosa Advogados, onde mais de 60 funcionários e acadêmicos de direito escutaram as histórias de Marinalva sobre as práticas sociais em defesa da igualdade racial, praticadas por ela durante sua trajetória.

Idealizadores do evento, os sócios Dr. Denner Mascarenhas e Dr. Paulo Canhete fizeram questão que o tema seja exposto na repartição no intuito de humanizar seus mais de 900 colaboradores. Marinalva ficou feliz em estar presente. Segundo ela, o escritório Mascarenhas Barbosa é referência em advocacia no mercado e abre portas para todos independente de raça ou gênero.

A acadêmica do 9° semestre de direito e backoffice da Advocacia Mascarenhas Barbosa, Maria Clara de Souza Ozorio explica que o escritório desenvolve o Programa de Diversidade e Inclusão, que visa buscar ideias, disseminação de culturas e principalmente formas de combater os preconceitos e desigualdades. O projeto conta com 5 grupos de afinidades: PDC, Raça, LGBTQI+, Gerações e Gêneros.

Sobre o evento, Maria Clara explica que através da formação acadêmica e o estudo dos Direitos Humanos, os profissionais da área possuem o discernimento para abordar as práticas sociais de militância do Movimento Negro, que compreende os significados educativos destas práticas e aponta a importância do estudos e interesses voltados para a construção de uma sociedade multicultural, menos opressora e mais justa.

“Nossa convidada Marinalva teve um papel muito importante na palestra, pois ela falou com muita propriedade sobre o tema proposto, compartilhando toda sua história e enfrentamentos do dia a dia, tendo em vista que já sofreu muitos preconceitos e discriminações, e com muita determinação e força, hoje é uma das maiores representantes dos movimentos raciais em nosso Estado”, elogia.

“Estávamos organizando este evento no formato de palestra, mas chegou na hora e fizemos do formato de bate-papo e foi um sucesso. Todos que estavam assistindo puderam participar e fazer perguntas, tirarem dúvidas e compartilharem suas histórias”, comemora a doutora.

Sessão na Câmara Municipal

O evento proposto pelo vereador Junior Coringa, aconteceu no último dia 23 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis de Campo Grande. A comenda é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram no combate a quaisquer discriminações ou preconceito.

E, representando o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, Marinalva e Rafael Belo receberam uma medalha de reconhecimento pelos atos em defesa dos princípios fundamentais do cidadão e na defesa da vida.

Na ocasião, foram homenageadas pessoas que lutam pela igualdade racial em Campo Grande. Também foi o dia que a Câmara reuniu comunidades negras e periféricas para realizarem debates de políticas públicas sobre o assunto. Acesse também: MS está entre os dez estados com maior incidência de dengue