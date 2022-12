Aulão Movimenta Campo Grande acotece hoje no Belmar Fidalgo

Já conhecido e esperado todos os anos pelos campo-grandenses, o Aulão da Praça do Belmar Fidalgo, promovido pela Prefeitura, será realizado nesta quinta-feira (1º), às 18h, com a participação de professores e alunos das oficinas do Movimenta Campo Grande.

Nesta aula especial de encerramento dos Aulões, a Fundação irá levar para o público as oficinas de Ritmos, Zumba, Fitdance, Futebol, Funcional, Jogos de areia, Capoeira, Projeto Brincalhão e Recreação.

Uma das frequentadoras da atividade é moradora do Bairro Betaville, Lucineide Farias, 55 anos. Ela que já participou duas vezes do Aulão disse estar muito ansiosa para a próxima ação.

“Gosto muita das atividades. É um movimento leve e fácil de aprender. Tudo que mexe o corpo ajuda. Quebrei dois braços há um tempo e a fisioterapeuta me recomendou fazer movimentos. Faço Zumba e Pilates, o que ajudou a melhorar muito minha saúde”, disse.

O primeiro Aulão deste ano foi realizado no mês de agosto, para o aniversário de 123 anos da cidade e do dia do profissional de Educação Física. O evento reuniu mais de mil pessoas.

“O evento sempre é muito esperado pelo público que participa das aulas da Funesp. É um encontro onde todo mundo se diverte, socializa. Temos esse Aulão como uma referência em nosso rol de ações com os alunos das oficinas. A Prefeitura está sempre promovendo ações para que a população se beneficie e tenha mais qualidade de vida. O Movimenta é uma referência de atendimento na área do esporte e lazer”, justifica o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano.

O Programa Movimenta Campo Grande é oferecido em todas as praças e parques administrados pela Fundação Municipal de Esportes. Ao todo são 48 oficinas trabalhadas por mais de 150 profissionais de Educação Física. Estão inscritas 11 mil pessoas, com uma movimentação de 120 mil atendimentos nas sete regiões da Capital.

O Movimenta tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

Serviço

Data: terça-feira (6 de dezembro)

Horário: 18h30

Local: Rua Dom Aquino, 2.536, Centro – Praça Belmar Fidalgo

Para o interessado em praticar atividades físicas em sua região, a Funesp disponibiliza em seu endereço eletrônico as oficinas oferecidas em cada praça ou parque de cada região da cidade.