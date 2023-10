Comitê alinha estratégias do Programa da Primeira Infância do TCE-MS

Na reunião desta quarta-feira (19), os integrantes que compõem o Comitê Intersetorial de Trabalho do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do TCE-MS, juntamente com os chefes das Divisões e servidores do TCE-MS, alinharam estratégias na construção das propostas que serão entregues ainda neste mês para apreciação dos conselheiros do TCE-MS e do presidente Jerson Domingos.

A partir da análise de experiências bem-sucedidas desenvolvidas pelo Tribunais de Contas dos Estados de Tocantins, Goiás e Rondônia, na área da primeira infância, o coordenador-geral do Programa na Corte de Contas de MS, conselheiro substituto, Célio Lima de Oliveira, elencou alguns pontos importantes a serem trabalhados inicialmente pelas Divisões de Fiscalização.

“A primeira ideia é trabalhar com indicadores da expertise do TCE-GO, porque eles já avançaram nesse quesito, e só então, a partir desses indicadores podermos elaborar uma avaliação crítica à política pública como um todo. Quer seja na área da saúde, educação, orçamento, entre outros”, pontuou Célio Lima que ainda completou.

O conselheiro destacou que diversas ações que estão em andamento e outras ainda poderão ser executadas, “com certeza, essas ações vão impulsionar a contribuição que o nosso Tribunal pode dar para essa política pública tão importante”, ressaltou. O Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância será lançado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no próximo dia 4 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Leia mais: TCE-MS assina acordo para Programa pela Primeira Infância

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram