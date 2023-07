Divulgado o resultado das provas para Residência Judicial

Estará publicado no Diário da Justiça desta sexta-feira, dia 21 de julho, edital da Escola Judicial de MS que divulga o julgamento dos recursos apresentados contra o resultado da prova objetiva e da classificação dos candidatos na prova objetiva, com a pontuação dos títulos, do Programa Residência Judicial.

De acordo com o edital, assinado pelo Des. Marco André Nogueira Hanson, gestor do programa, estão sendo divulgados a lista de classificação geral dos candidatos do 3º processo seletivo; a lista de classificação específica dos candidatos que se autodeclararam negros e dos que se declararam na condição de pessoa com deficiência.

Assim, o candidato que desejar interpor recursos contra a pontuação dos títulos e a ordem da classificação divulgada terá dois dias úteis para fazê-lo, a contar do primeiro dia útil após a publicação deste edital, o que significa até o dia 25 de julho, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

De acordo com as instruções, o recurso deve ser endereçado ao gestor do programa e o e-mail deverá conter em anexo, no formato pdf, a petição com o nome do candidato, o número de inscrição e as razões da pretensão de reforma. No campo assunto deverá constar o nome do candidato em caixa alta e a referência da situação a qual se recorre. As decisões proferidas nos pedidos de recursos têm caráter terminativo.

