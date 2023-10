Trabalhadores rurais se capacitam para prevenir e combater incêndios

A preocupação com o meio ambiente faz com que muitos profissionais ligados ao campo busquem as capacitações realizadas pelo Senar/MS. Durante as épocas mais secas do ano, a grande procura é pelo curso de Prevenção e Combate a Incêndios em Áreas Rurais. O #TransformandoVidas acompanhou as aulas de uma turma em Chapadão do Sul e traz relatos de quem tem a natureza como lar.

Com duração de dois dias, o curso do Senar/MS cumpre uma extensa agenda em vários municípios. E foi em Chapadão do Sul, que encontramos histórias de trabalhadores rurais que deixaram suas cidades de origem para acreditar e fazer parte da agropecuária sul-mato-grossense.

Na capacitação, funcionários de todas as idades trocaram experiências de vida no campo e aprenderam a maneira correta de enfrentar um dos desafios em época de estiagem: os incêndios.

“A gente acha que é só ir lá e tentar apagar de qualquer maneira o fogo, mas não é! Tem todo um processo que deve ser respeitado. Isso a gente está aprendendo aqui no curso. Capacitação é tudo, não só para este desafio, mas para estarmos preparados para as oportunidades da nossa profissão”, conta Sílvio Pereira da Silva, um dos alunos do curso.

Sílvio veio de Araçatuba em busca de oportunidades na pecuária de MS. Já o Jhonatan, veio de Valparaíso. Ele trabalhava no combate à incêndios em uma usina de São Paulo, mas como foi criado no campo, sempre teve vontade de trabalhar com a bovinocultura.

“Eu já vivi vários desafios com o fogo. Ter a oportunidade de fazer essa reciclagem e aprender coisas novas que podem continuar me ajudando na minha profissão é gratificante”. A gente sempre tem o sonho de evoluir, né? Ir crescendo nas funções da fazenda e a capacitação ajuda isso”, diz Jhonatan Cristian Motta Rossato.

Gilmar da Silva Souza veio do Pará com a família. Tem dois filhos e passa para ele o que consegue enxergar hoje com as oportunidades que recebe. “Eu sempre passo para eles as dificuldades da vida, né? E reforço a educação. Tem que estudar para conquistar as coisas na vida”, conta Gilmar.

