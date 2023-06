Comissão Feminina da Amas escolhe entidades beneficiadas pela Feijoadamas

A Comissão Feminina da Amas – Associação Sul-mato-grossense de Supermercados escolheu as entidades Associação Flor de Cerejeira e Associação de Amparo à Família Projeto +1 para receberem a renda proveniente da 18ª Feijoadamas – Com Sabor de Solidariedade, que acontece no dia 23 de julho, no Clube Estoril.

Duas representantes da Comissão, Rose Prado e Dinoria Peres Maier Gaedicke, foram pessoalmente conhecer as entidades e atestar o trabalho desenvolvido. “São entidades que não recebem recursos públicos e que atendem crianças em situação de vulnerabilidade e autistas, fazendo um trabalho muito importante para a nossa sociedade”, pontuou Rose.

Dinoria lembrou que a renda da Feijoadamas será dividida por igual entre as entidades e a utilização dos recursos será acompanhada pela Comissão. “Após a doação, fazemos questão de acompanhar como os recursos estão sendo utilizados, estendendo nosso trabalho para além da Feijoadamas”.

