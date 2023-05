Criada pelo Governo Estadual, campanha de doação de agasalhos irá beneficiar mais de 200 entidades

Com iniciativa do Governo do Estado, a campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem” segue com a arrecadação de vestimentas e itens de inverno – estando em novos ou bons estado de conservação – para mais de 200 entidades beneficentes e organizações não- governamentais em Mato Grosso do Sul.

Todos os órgãos públicos da cidade de Campo Grande estão com estrutura adequada para receber doações. Em cada localidade, foi disponibilizada uma caixa onde os itens como cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias e sapatos, podem ser depositados.

Responsável por diversas ações sociais, o instituto Amigos do Coração, será um dos órgãos responsáveis pela triagem dos agasalhos, beneficiará comunidades indígenas na cidade de João Antônio e Amambai, além de outras regiões em vulnerabilidade.

A campanha tem o apoio da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e é organizada pela Secretaria de Estado de Administração. As instituições filantrópicas interessadas em receber as doações devem formalizar o pedido via ofício para a secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Locais para doar

Além das secretarias e autarquias estaduais, os pontos de arrecadação na Capital são:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Bairro Amambaí;

Faculdade Insted – Rua 26 de Agosto, 63 – Centro;

Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) – Rua Marcino dos Santos, 401 – Chácara Cachoeira;

Cartórios da Capital;

E no interior do Estado, as doações podem ser direcionadas às unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.