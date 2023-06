Adriane Lopes entra no PP e é recebida como pré-candidata a prefeita

Com a presença de lideranças nacionais e mobilização de destaques da política local, como lideranças de bairro e religiosas prefeita de Campo Grande Adriane Lopes assinou ficha de filiação ao Progressistas. O ato aconteceu no Clube Estoril, no Jardim Autonomista, em Campo Grande. A prefeita recebeu da senadora Tereza Cristina, o convite para entrar no PP.

Adriane a sua entrada para o PP faz parte de articulação da prefeita, visionando as eleições de 2024 que haverá uma construção natural dos grupos de direita para as eleições. A prefeita diz que é admiradora do trabalho de Bolsonaro e que, agora, está focada na administração. Além de se abrigar em um partido de envergadura, Adriane ganha identificação com o eleitorado bolsonarista, que é forte

A prefeita disse, que a senadora uma referência para ela e que tem objetivo de fortalecer a sua gestão. “A Tereza Cristina, no nosso Estado, é referência. Diga com quem andas e direi quem tu és. Como mulher, ela é referência e vai me ajudar em busca de novos recursos e projetos. Isso é para fortalecer nossa gestão e fazer mais entregas para Campo Grande.”

A senadora Tereza Cristina considera que a entrada da prefeita no PP garante ao partido um fortalecimento da sigla para as próximas eleições já que uma das metas da direção nacional é eleger o maior número de prefeitos e vereadores nas Capitais principais cidades do país. Já o presidente Nacional do PP, Ciro Gomes disse que com Adriane o PP terá condições de liderar uma coalizão de partidos de direita na disputa eleitoral de 2024 em Campo Grande.

O evento de filiação de Adriane Lopes ao PP contou com a presença do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, da senadora e vice-presidente da Executiva Nacional e presidente do partido em Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, do vice-governador Jose Carlos Barbosa o Barbosinha do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande Vereador Carlão e do dirigente do partido em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo. Além do presidente da Assembleia Legislativa Deputados Estadual Gerson Claro, do deputado Londres Machado, membros do partido e de prefeitos e vereadores Progressistas.

