Comércio não abre no dia de Finados

O comércio de Campo Grande não abrirá as portas no feriado do Dia de Finados, próxima quinta-feira (02/11). A decisão cumpre Lei Municipal complementar nº 81/2006. “Esta é uma das cinco datas que o comércio não pode abrir as portas por força de Lei”, ressalvado os serviços essenciais, explica o gerente sindical da Fecomércio MS, Fernando Camilo.

Os supermercados, por serem considerados essenciais, podem abrir normalmente e seguem as regras da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande e o SINDSUPER.

