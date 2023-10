Últimos dias para negociação de dívidas de Energisa

Como parte das ações para orientar a população sobre a campanha do governo federal, Desenrola Brasil, a Energisa está com atendimento especialmente montado nas agências, nos municípios de Mato Grosso do Sul onde a concessionária atua. Quem ainda não conseguiu negociar os débitos pendentes, ainda há tempo até o próximo domingo, 29 de outubro. A negociação é feita somente pelo site www.gov.br, mas nos postos de atendimento da Energisa é possível tirar dúvidas e contar com orientação passo a passo ao acessar a plataforma do programa.

Pelas condições do programa, os clientes da Energisa podem obter até 75% de desconto nas dívidas e parcelamento em até 60 vezes, com juros que não ultrapassam 1,99% ao mês. Para conseguir os benefícios na negociação da dívida de energia pelo Desenrola Brasil, é necessário prestar atenção a alguns critérios determinados pelo governo federal: Ser pessoa física, receber até 2 salários mínimos ou estar inscrito no CadÚnico dívidas de até 5 mil reais, de 2019 a 2022.

Na capital, além das agências de atendimento, a Energisa está com uma equipe exclusiva na Associação Comercial de Campo Grande para quem quiser tirar dúvidas sobre o programa, até esta sexta-feira (27/10). O atendimento é das 8h às 17h. E neste sábado (28/10), a agência central em Campo Grande, também abrirá as portas das 8h às 13h. O endereço é na Avenida Calógeras, 2.499.

