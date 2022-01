Com uma morte confirmada e crianças entre as vítimas, MS-276 tem grave acidente

A estrada estadual MS-276 foi palco de uma grave colisão envolvendo três veículos no dia de hoje (3). Além de resultar em quatro feridos, dois deles crianças – uma de 3 e outra de 4 anos –, o acidente já teve a confirmação de uma morte. A batida aconteceu em trecho do km 18, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia, a aproximados 350 quilômetros de Campo Grande.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Porém, conforme o apurado pelo site Nova News, um GM Ônix e um Hyundai HB20 seguiam para Batayporã quando, em circunstâncias ainda a serem explicadas, participaram da colisão junto ao Renault Sandero que vinha em sentido oposto. O motorista do último carro morreu na hora. A violência do impacto transformou a frente do automóvel em sucata e ainda resultou em um dos veículos ir parar em matagal próximo à estrada.

Autoridades militares do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias do município de Nova Andradina foram acionadas para o socorro dos feridos. No atendimento preliminar, foi constatado uma mulher com possível pneumotórax e traumatismo craniano e uma das crianças com fratura exposta. Já outra pessoa do sexo feminino teve fratura no fêmur.

Todos foram encaminhados para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina. No local, o trânsito até então seguia interditado em ambos os sentidos, com grande congestionamento.