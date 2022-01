Médico particular diz que Bolsonaro provavelmente não precisará de nova cirurgia

O médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelos cuidados médicos de Jair Bolsonaro (PL), disse que o presidente “Provavelmente, não será necessário que ele passe por uma cirurgia”. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o cirurgião que ainda não esteve com o paciente afirmou que “O quadro é semelhante ao da última vez”, com base nos relatos e resultados de exames que tem recebido.

Macedo afirmou que somente após avaliar Bolsonaro saberá dizer sobre a possibilidade de uma cirurgia, mas afirmou que, até agora, os exames mostram uma situação parecida com a da última internação, em julho do ano passado, quando o procedimento acabou não sendo necessário.

Horas mais tarde, Antônio afirmou ao Broadcast Político que decidirá amanhã (4), após chegar ao Hospital Vila Nova Star, se será necessário operar o mandatário, que está internado em São Paulo desde a madrugada desta segunda-feira (3) com um quadro de obstrução intestinal.

“A decisão se Bolsonaro vai ser operado ou não depende de um exame clínico criterioso por parte do cirurgião. Não é uma tomografia que vai dizer se vai ser operado, hemograma, PCR, nada disso. É o exame clínico adequado por parte do cirurgião”, afirmou o médico, por meio de um áudio no aplicativo de mensagens WhatsApp. De acordo com o profissional, outros médicos do Vila Nova Star já examinaram o presidente e avaliaram que talvez a cirurgia não seja necessária. “Mas eu chegando, vou direto ao hospital, vou examinar direitinho e ver se há necessidade de operação ou não”, acrescentou.

Por enquanto, o hospital que o presidente está internadio, da zona sul da capital paulista, informou que Bolsonaro tem uma condição de saúde “estável”, mas que, no momento, não há previsão de alta. O médico do presidente passava férias nas Bahamas, mas retornará ao Brasil à noite, em avião fretado, segundo ele, pelo Hospital Vila Nova Star, onde o titular do Palácio do Planalto está em observação.

Bolsonaro, que estava de férias no litoral de Santa Catarina, publicou uma mensagem em suas redes sociais em que disse ter passado mal após o almoço de domingo (2). O mandatário divulgou ainda uma foto no hospital em que aparece com uma sonda nasogástrica. “Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal”, afirmou o presidente.

Obstrução interstinal

O quadro está relacionado ao bloqueio de parte do intestino delgado ou do intestino grosso. Essa obstrução impede a passagem de alimentos e enzimas digestivas que, ao longo dos intestinos, estão envolvidos em uma série de processos para extrair nutrientes e descartar aquilo que não será aproveitado pelo corpo, formando as fezes.

(Com informações: Folhapress)